مسؤول أوكراني: الجيش الروسي دخل خاركوف

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «فرانس برس» عن سلطات خاركوف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الأحد، القول إن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال المسؤول الأوكراني المحلي، أوليغ سينيغوبوف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركوف». وأضاف: «القوات المسلحة الأوكرانية تقضي على العدو»، داعيًا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.

معارك في كييف

جاء ذلك فيما تستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن، منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.