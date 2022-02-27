مسؤول أوكراني: الجيش الروسي دخل خاركوف...

نقلت وكالة «فرانس برس» عن سلطات خاركوف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الأحد، القول إن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال المسؤول الأوكراني المحلي، أوليغ سينيغوبوف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركوف». وأضاف: «القوات المسلحة الأوكرانية تقضي على العدو»، داعيًا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.
معارك في كييف
جاء ذلك فيما تستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن، منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.
مفاوضات في بيلاروسيا
وعلى الصعيد السياسي، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن وفدًا روسيًّا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم». وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة. وأضاف: «سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل».
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