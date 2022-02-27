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روسيا تعلن تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 09:18 صباحا
روسيا تعلن تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية
آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان نقلته قناة «روسيا اليوم»، أن قواتها شنت خلال يوم أمس السبت ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشأت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها لا تضرب المدن والبلدات الأوكرانية، بل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين.

استهداف 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات أوكرانيا
وأوضح البيان أن بين المشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار.

وفي اليوم الرابع من الهجوم الروسي، أطلقت صافرات الإنذار المضادة للطائرات في كييف، ليل السبت الأحد، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن خدمة الاتصال الرسمية الخاصة، داعية السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ في العاصمة.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية «إنترفاكس»، نقلًا عن فرق الإنقاذ أن قصفًا أصاب سياجًا لمركز لتخزين نفايات مشعة هناك. وأكد الجيش الأوكراني، مساء السبت، أن القوات الروسية «تواصل هجومها لتحصين كييف» بعد أن «أكملت إعادة تجميع وحداتها» على الجبهة الشمالية.

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