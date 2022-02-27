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مسؤول أميركي: «المركزي الروسي» لن يستطيع دعم الروبل وروسيا صارت «منبوذة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 08:46 صباحا
مسؤول أميركي: «المركزي الروسي» لن يستطيع دعم الروبل وروسيا صارت «منبوذة»
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤول أميركي كبير، مساء السبت، إن العقوبات الغربية التي تفصل عديد البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي و«تشل» البنك المركزي الروسي تجعل موسكو «منبوذة»، والروبل في «سقوط حر».

وأضاف المسؤول: «لقد صارت روسيا «أصبحت دولة منبوذة اقتصاديًّا وماليًّا على الصعيد الدولي»، مؤكدًا أن البنك المركزي الروسي «لن يستطيع دعم الروبل». وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير «بوتين وحده من يقرر حجم التكلفة الإضافية»، التي ستتحملها بلاده»، موضحًا أنه جرى تشكيل فريق عمل «سيلاحق» الأوليغارشيين الروس و«يخوتهم وطائراتهم وسياراتهم الفارهة ومنازلهم الفخمة».

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