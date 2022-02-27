سيول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت «مقذوفًا غير محدد» بعد شهر شهد نوعًا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق»، من دون أن توفر مزيد التفاصيل.

وخلال يناير الماضي، أجرت بيونغ يانغ خمسة تجارب على أسلحة، ورفضت مقترحات الولايات المتحدة لإجراء محادثات. وفي مواجهة ذلك فرضت واشنطن عقوبات جديدة على بيونغ يانغ التي تعهدت بعدم التخلي عن «الحق في الدفاع عن نفسها».