ماكرون يطالب لوكاشينكو بضمان «انسحاب القوات الروسية من بيلاروسيا»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء السبت، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بضمان «انسحاب القوات الروسية» من بيلاروسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقال الإليزيه في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن ماكرون دعا الرئيس البيلاروسي إلى «المطالبة بأسرع وقت ممكن بانسحاب القوات الروسية من بلاده»، ودعاه إلى التعاون مع المجتمع الدولي للسماح بتوفير مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

ويتهم الغرب بيلاروسيا بمشاركة روسيا في الهجوم على أوكرانيا منذ الخميس الماضي، غير أن لوكاشنكو، أكد أن جيشه «لا يشارك» في هذا الهجوم، وقال: «قواتنا المسلحة لا تشارك في هذه العملية». وكانت موسكو نشرت عشرات الآلاف من القوات في بيلاروسيا.

وبدأت روسيا، الخميس، ما اسمته بـ«عملية عسكرية» في أوكرانيا تستهدف حماية المواطنين الأوكران شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزوًا» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، جيش بلاده بتوسيع هجومه على أوكرانيا من جميع المحاور، في وقت قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة «رويترز» إن «إحباط» القوات الروسية يتزايد في أوكرانيا، بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة «مقاومة مستمرة».

وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته: «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، خصوصًا في الشمال. لقد أُصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة»، وتابع: «لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم»، واختتم: «نرى مؤشرات على تصاعد المقاومة الأوكرانية مقابل تزايد الإحباط الروسي بسبب نقص الزخم».