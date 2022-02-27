استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما سيشكل تصعيدًا كبيرًا للعقوبات ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا.

وقالت المسؤولة إثر اجتماع عبر الفيديو شارك فيه رؤساء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إن الاتحاد الأوروبي سيستبعد بنوكًا روسية من نظام «سويفت» المصرفي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت فون دير لايين إن هذا الإجراء سوف يمنع هذه البنوك من العمل في جميع أنحاء العالم، كما أنه سيمنع «بشكل فعال» الصادرات والواردات الروسية، وأضافت: «سنشل أصول البنك المركزي الروسي»، موضحة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى «تجميد معاملات البنك. وسيجعل من المستحيل عليه تصفية أصوله».

وتابعت: «سنعمل على منع الأوليغارشية الروسية من استخدام أصولهم المالية في أسواقنا»، وأردفت: «شرع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مسار يهدف إلى تدمير أوكرانيا. لكن ما يفعله هو في الواقع تدمير مستقبل بلاده».

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وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليًا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل «كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكًا أخرى إذا لزم الأمر». وأقرت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، وفق وكالة «فرانس برس».

استمرار «العملية العسكرية» الروسية في مواجهة مقاومة أوكرانية «مستميتة»

وتستمر العقوبات الغربية على روسيا التي بدأت منذ الخميس الماضي ما اسمته بـ«عملية عسكرية» في أوكرانيا تستهدف حماية المواطنين الأوكران شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزوًا» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.

وأمر بوتين السبت، الجيش الروسي بتوسيع هجومه على أوكرانيا من جميع المحاور، في وقت قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة «رويترز» إن «إحباط» القوات الروسية يتزايد في أوكرانيا، بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة «مقاومة مستمرة».

وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته: «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، خصوصًا في الشمال. لقد أُصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة»، وتابع: «لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم»، واختتم: «نرى مؤشرات على تصاعد المقاومة الأوكرانية مقابل تزايد الإحباط الروسي بسبب نقص الزخم».