جونسون وزيلينكسي يدعوان إلى «عزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، «الحاجة إلى عزل تام لروسيا دبلوماسيًّا وماليًّا»، ورحبا بالرغبة المتزايدة للدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام «سويفت» المصرفي، بحسب ما أعلن «داونينغ ستريت».

وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن الجانبين لاحظا أيضًا في اتصال هاتفي أن «الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين يواجه مقاومة من أوكرانيا أشد مما توقع».

وهذا هو اليوم الثالث من هجوم قال بوتين إنه «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكران شرق البلاد، واقتلاع «النازيين الجدد»، فيما تصفه كييف بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وإلى الآن لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تلقى مقاومة مستميتة تصد محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف.

وأمر بوتين السبت، الجيش الروسي بتوسيع هجومه على أوكرانيا من جميع المحاور، في وقت قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة «رويترز» إن «إحباط» القوات الروسية يتزايد في أوكرانيا، بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة «مقاومة مستمرة».

وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته: «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، خصوصًا في الشمال. لقد أُصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة»، وتابع: «لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم»، واختتم: «نرى مؤشرات على تصاعد المقاومة الأوكرانية مقابل تزايد الإحباط الروسي بسبب نقص الزخم».