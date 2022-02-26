منظمة: موسكو اعتقلت 3 آلاف متظاهر ضد الحرب في أوكرانيا منذ ثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت السلطات الروسية في ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا تنديدًا بالهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق ما نقلت منظمة «أو في دي-إنفو» المتخصصة غير الحكومية السبت.

وقالت المنظمة إنه منذ بدء الهجوم الخميس، «اعتُقل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و52 شخصًا» بينهم 467، السبت. وارتفعت وتيرة هذه التظاهرات في مختلف أنحاء روسيا رغم قرار السلطات حظرها، وفق «فرانس برس».

وتوعّدت السلطات الروسية، الخميس الماضي، بقمع كل تظاهرة غير مرخّصة تُنظّم في البلاد ضد الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق صباحًا.

وحذّرت وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة ولجنة التحقيق الروسية، المواطنين اليوم الخميس من المشاركة في أي حركة احتجاجية، وأشارت لجنة التحقيق إلى أن المشاركين في تجمّعات بشأن الوضع المتوتر في السياسة الخارجية أو في صدامات «سيتعرّضون لملاحقات».

تصاعدت مظاهر التضامن مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي، السبت، في جميع أنحاء العالم، وخرجت مسيرات منددة من الأرجنتين إلى جورجيا عبر إيطاليا، وشارك سكان العاصمة اليابانية طوكيو في تظاهرة للتنديد بالحرب في أوكرانيا.

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وتجمع قرابة 30 ألف شخص في جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة استعدادًا لتنظيم وقفات تضامنية أخرى السبت، لاسيما في باريس وسويسرا. وأحيت الحرب، التي أودت بما لا يقل عن 198 مدنيًّا بحسب كييف، إحساسًا سبق أن عاشه هذا البلد، الذي كان أيضًا ضحية الغزو الروسي المدمر في العام 2008، بحسب «فرانس برس».

«عدوان روسيا الهمجي»

وسار المتظاهرون على الطريق الرئيسي للعاصمة تبليسي، ملوحين بعلمي أوكرانيا وجورجيا، وهم يرددون النشيدين الوطنيين للبلدين. وقال نيكو تفاوري، وهو سائق تاكسي يبلغ 32 عامًا، «نتعاطف مع الأوكرانيين، ربما أكثر من البلدان الأخرى، لأننا شهدنا عدوان روسيا الهمجي على أرضنا».

وقالت ميري تورديا، معلمة اللغة الفرنسية، البالغة 55 عامًا: «الأوكرانيون والجورجيون والعالم بأسره يجب أن يقاوموا بوتين الذي يريد استعادة الاتحاد السوفياتي». وأضافت باكية: «أوكرانيا تنزف، والعالم يراقب ويتحدث عن عقوبات لا يمكن أن توقف بوتين».

«بوتين قاتل» و«نعم للسلام.. ولا للحرب»

وشارك الآلاف في مسيرة تضامن رفعت خلالها المشاعل مساء الجمعة في روما.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «بوتين قاتل!» و«نعم للسلام.. ولا للحرب» و«عاقبوا روسيا من خلال منظومة سويفت» للتعاملات المصرفية.

وأظهرت لافتات أخرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيد ملطخة بالدماء على وجهه، أو قارنته بهتلر مع التعليق التالي: «هل تتعرف على التاريخ عندما يعيد نفسه؟».