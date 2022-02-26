بابا الفاتيكان يعرب في اتصال مع الرئيس الأوكراني عن «ألمه العميق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب البابا فرنسيس عن «ألمه العميق إزاء الأحداث المأساوية» الناتجة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أعلنت سفارة كييف لدى الفاتيكان السبت.

وكتبت السفارة على «تويتر»: «أجرى البابا فرنسيس اليوم اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي. أعرب عن ألمه العميق للأحداث المأساوية التي تشهدها بلادنا»، وفق «فرانس برس».

من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن ردًّا على غزوها أوكرانيا.

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وكتب على «تويتر»: «حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعدة في إيصال جثث الجنود الروس. هذا ما تطرقت إليه خلال حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس»، وفق «فرانس برس».

روسيا تملك حق النقض (فيتو)

وروسيا من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية، الذين يملكون حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكد غوتيريس «عزم الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني»، وفق بيان للمنظمة الدولية. وأورد البيان أن الأمين العام «أبلغ الرئيس (الأوكراني) أن الأمم المتحدة ستوجه الثلاثاء نداءً لتمويل العمليات الإنسانية (للمنظمة) في أوكرانيا».

ترحيب زيلنسكي بقرار برلين

وفي سياق متصل رحب زيلنسكي بقرار برلين تزويد أوكرانيا أسلحة في ظل مواجهتها غزوًا روسيًّا، داعيًا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى «الاستمرار على هذا النحو». وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «ألمانيا أعلنت للتو إرسالها لأوكرانيا قاذفات صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ستينغر. استمروا على هذا النحو، أولاف شولتس! التحالف المضاد للحرب يتحرك!».

أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا «في أسرع وقت» ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز «ستينغر» لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وقال المستشار أولاف شولتس، في بيان، إن «العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول. إنه يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب» العالمية الثانية، مضيفًا: «في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي»، وفق «فرانس برس».

أجازت الحكومة الألمانية تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يشكل تراجعًا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة، وتقضي بحظر أي تصدير لأسلحة فتاكة في مناطق نزاعات. وقال المصدر: «بالنظر إلى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الألمانية مستعدة للموافقة على (تسليم) معدات تحتاج إليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها».

أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثًا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل».

أمرت روسيا، السبت، قواتها بالتقدم «من كافة الاتجاهات» في أوكرانيا، بينما فرضت كييف حظرًا شاملًا للتجول، وأعلن مسؤولون مقتل 198 مدنيًّا في الغزو الروسي. واختبأ سكان كييف حيث دوت أصوات الانفجارات، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنه صد هجومًا على العاصمة، حيث يقاتل «مجموعات تخريبية» روسية تسللت إلى المدينة.

وأعلنت موسكو أنها أطلقت صواريخ «كروز» على أهداف عسكرية، وأنها «ستوسع الهجوم من كافة الاتجاهات» بعدما اتهمت أوكرانيا بـ«رفض» المحادثات.

لكن في اليوم الثالث من الغزو الروسي، تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن بلده الموالي للغرب لن يستسلم أمام الكرملين. وتحدث زيلينسكي في تسجيل مصور مرتديًا زيًّا عسكريًّا وبدا مرهقًا، ولكنه كان مصممًا.