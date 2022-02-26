ألمانيا تزود أوكرانيا بألف قاذفة و500 صاروخ «ستينغر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا «في أسرع وقت» ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز «ستينغر» لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وقال المستشار أولاف شولتس، في بيان، إن «العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول. إنه يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب» العالمية الثانية، مضيفًا: «في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي»، وفق «فرانس برس».

أجازت الحكومة الألمانية تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يشكل تراجعًا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة، وتقضي بحظر أي تصدير لأسلحة فتاكة في مناطق نزاعات. وقال المصدر: «بالنظر إلى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الألمانية مستعدة للموافقة على (تسليم) معدات تحتاج إليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها».

أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثًا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل».

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أمرت روسيا، السبت، قواتها بالتقدم «من كافة الاتجاهات» في أوكرانيا، بينما فرضت كييف حظرًا شاملًا للتجول، وأعلن مسؤولون مقتل 198 مدنيًّا في الغزو الروسي.

واختبأ سكان كييف حيث دوت أصوات الانفجارات، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنه صد هجومًا على العاصمة، حيث يقاتل «مجموعات تخريبية» روسية تسللت إلى المدينة.

وأعلنت موسكو أنها أطلقت صواريخ «كروز» على أهداف عسكرية، وأنها «ستوسع الهجوم من كافة الاتجاهات» بعدما اتهمت أوكرانيا بـ«رفض» المحادثات.

لكن في اليوم الثالث من الغزو الروسي، تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن بلده الموالي للغرب لن يستسلم أمام الكرملين. وتحدث زيلينسكي في تسجيل مصور مرتديًا زيًّا عسكريًّا وبدا مرهقًا، ولكنه كان مصممًا.

لن نتخلى عن سلاحنا

وقال الرئيس البالغ 44 عامًا: «أنا هنا. لن نتخلى عن سلاحنا. سندافع عن دولتنا لأن أسلحتنا هي الحقيقة». وأضاف: «الحقيقة بالنسبة لنا هي أن هذه أرضنا وبلدنا وأبناءنا، وسندافع عن ذلك كله». وفي وقت لاحق، لفت إلى أن أوكرانيا أخرجت خطة روسية للإطاحة به «عن مسارها»، وحض الروس على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

وأطلق بوتين غزوًا واسع النطاق قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه أجبر نحو 116 ألف شخص على الفرار إلى دول مجاورة.

الدعم مطلوب بشدة

ويقدر أن عشرات الآلاف غيرهم نزحوا ضمن أوكرانيا، حيث انتقل كثيرون إلى المناطق الأقل تأثرًا غرب البلاد. وأعلن وزير الصحة الأوكراني، فكتور لياشكو، مقتل 198 مدنيًّا، بينهم ثلاثة أطفال، في النزاع وإصابة 1115 بجروح.

وفي كييف، اختبأ السكان في محطات المترو والأقبية والسراديب. وقالت إيرينا بوتياك لـ«فرانس برس» في أحد الملاجئ: «توقعنا إمكانية حدوث أمر كهذا، لكن كنا نأمل حتى آخر لحظة ألا يتم».

معدات عسكرية بـ350 مليون دولار

وفي باريس، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن على العالم أن يستعد لحرب طويلة. وقال: «ستطول هذه الأزمة، ستطول هذه الحرب وستكون لجميع الأزمات التي ترافقها عواقب طويلة الأمد». وأضاف: «علينا أن نكون مستعدين».

وبعد مكالمة هاتفية مع ماكرون، شكر زيلينسكي «الشركاء» لإرسالهم الأسلحة والمعدات. وأرسل عدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة والدول الشيوعية سابقًا في شرق أوروبا.

وفي آخر مساهمة من واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تقديم معدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار (310 ملايين يورو). بدوره، أكد حلف شمال الأطلسي أنه سينشر قوته للرد السريع المكونة من 40 ألف جندي في شرق أوروبا لأول مرة في تاريخه، لكنه شدد على أنه لن يرسل أي قوات إلى أوكرانيا، غير المنضوية في الحلف.