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بالصور: مظاهرات ومسيرات حول العالم تندد بالحرب الروسية على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 07:58 مساء
بالصور: مظاهرات ومسيرات حول العالم تندد بالحرب الروسية على أوكرانيا
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
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تصاعدت مظاهر التضامن مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي، السبت،  في جميع أنحاء العالم، وخرجت مسيرات منددة من الأرجنتين إلى جورجيا عبر إيطاليا، وشارك سكان العاصمة اليابانية طوكيو في تظاهرة للتنديد بالحرب في أوكرانيا.

وتجمع قرابة 30 ألف شخص في جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة استعدادًا لتنظيم وقفات تضامنية أخرى السبت، لاسيما في باريس وسويسرا. وأحيت الحرب، التي أودت بما لا يقل عن 198 مدنيًّا بحسب كييف، إحساسًا سبق أن عاشه هذا البلد، الذي كان أيضًا ضحية الغزو الروسي المدمر في العام 2008، بحسب «فرانس برس».

 «عدوان روسيا الهمجي» 
وسار المتظاهرون على الطريق الرئيسي للعاصمة تبليسي، ملوحين بعلمي أوكرانيا وجورجيا، وهم يرددون النشيدين الوطنيين للبلدين. وقال نيكو تفاوري، وهو سائق تاكسي يبلغ 32 عامًا، «نتعاطف مع الأوكرانيين، ربما أكثر من البلدان الأخرى، لأننا شهدنا عدوان روسيا الهمجي على أرضنا».

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وقالت ميري تورديا، معلمة اللغة الفرنسية، البالغة 55 عامًا: «الأوكرانيون والجورجيون والعالم بأسره يجب أن يقاوموا بوتين الذي يريد استعادة الاتحاد السوفياتي». وأضافت باكية: «أوكرانيا تنزف، والعالم يراقب ويتحدث عن عقوبات لا يمكن أن توقف بوتين».

«بوتين قاتل» و«نعم للسلام.. ولا للحرب»
وشارك الآلاف في مسيرة تضامن رفعت خلالها المشاعل مساء الجمعة في روما.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «بوتين قاتل!» و«نعم للسلام.. ولا للحرب» و«عاقبوا روسيا من خلال منظومة سويفت» للتعاملات المصرفية.

وأظهرت لافتات أخرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيد ملطخة بالدماء على وجهه، أو قارنته بهتلر مع التعليق التالي: «هل تتعرف على التاريخ عندما يعيد نفسه؟».

وقالت ماريا سيرجي والبالغة 40 عامًا، لوكالة «فرانس برس»: «كنا دائمًا قريبين من الشعب الأوكراني. هنا نحن نشعر بعجز هائل. لا يمكننا فعل أي شيء آخر في الوقت الحالي». وأضافت أن فلاديمير بوتين: «تسبب في الكثير من الضرر، حتى لشعبه. لدينا الكثير من الأصدقاء الذين عانوا الكثير بسبب سياساته».

وفي العاصمة اليونانية أثينا، تجمع أكثر من 2000 شخص، مساء الجمعة، أمام السفارة الروسية بدعوة من الحزب الشيوعي اليوناني وحزب اليسار الراديكالي «سيريزا». وشجبت هذان الحزبان، الموالية لروسيا تقليديًّا، «غزو روسيا لأوكرانيا» و«الحرب الإمبريالية ضد الشعب».

مسيرات تضامن في مونتريال الكندية
تظاهرات التضامن هذه لم تقتصر على أوروبا، ففي مونتريال بكندا، لم يتردد العشرات بعد ظهر الجمعة، وهم يواجهون عاصفة ثلجية في الاحتجاج تحت نوافذ القنصلية العامة لروسيا.

وهتفوا بصوت مرتفع: «بوتين ارفع يديك عن أوكرانيا». وقالت إيلينا ليليفري المهندسة الروسية البالغة 37 عامًا: «أنا ضد هذه الحرب. آمل أن تكون هذه بداية النهاية لهذا النظام».

وقال إيفان بوهاتشوف، طالب علوم الكمبيوتر بجامعة مونتريال، وهو يرتدي غطاء رأس أخضر، إنه «يشعر بالرعب» لما يجري في أوكرانيا، مطالبًا بإرسال معدات عسكرية إضافية إلى بلاده، حيث تعيش عائلته.

صورة بوتين ملطخة بالدماء
وحمل بعض المتظاهرين صورة لفلاديمير بوتين، وقد ظهر بيد ملطخة بالدماء، فيما حمل آخرون الأعلام الأوكرانية. وتم في الأيام الأخيرة تنظيم تظاهرات أخرى في هاليفاكس وينيبيغ وفانكوفر وتورونتو.

وفي الأرجنتين ، تظاهر ما يقرب من 2000 شخص ، بينهم مهاجرون أوكرانيون وأرجنتينيون من أصل أوكراني، الجمعة، في بوينس آيرس، مطالبين أمام السفارة الروسية بـ«الانسحاب غير المشروط» لقوات «القاتل» بوتين.

ورفع المتظاهرون العلم الأوكراني وهم يرتدون الأزياء التقليدية ويحملون لافتات باللغات الإسبانية أو الأوكرانية والإنجليزية تقول «أوقفوا الحرب» أو «اخرج بوتين يديك من أوكرانيا»، ورددوا شعارات بالأوكرانية مثل «المجد لأوكرانيا، المجد لأبطالها»، وغنوا الأناشيد الأوكرانية والأرجنتينية.

تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
تظاهرات ضد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الدول الأوروبية. (الإنترنت)
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