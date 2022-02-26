ألمانيا تجيز تسليم 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أجازت الحكومة الألمانية تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يشكل تراجعًا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة، وتقضي بحظر أي تصدير لأسلحة فتاكة في مناطق نزاعات.

وقال المصدر: «بالنظر إلى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الألمانية مستعدة للموافقة على (تسليم) معدات تحتاج إليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثًا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل».

عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف

ودعا زيلينسكي السبت الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف، حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات بعد يومين على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي «أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا»، في رسالة فيديو نشرت صباحًا على «فيسبوك».

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وتتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت «هجومًا» ليليًا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف. وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك «الهجوم جرى صده»، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

واستخدمت روسيا حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا. وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت على مشروع القرار المقدم من أميركا وألبانيا بخصوص تطورات الوضع في أوكرانيا.