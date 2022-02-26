البحرية الفرنسية تضبط 270 كيلوغراما من الهيروين في مياه خليج عمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن تحالف بحري مقره في البحرين، أن البحرية الفرنسية ضبطت نحو 270 كيلوغرامًا من الهيروين على متن زورق خلال دورية في خليج عمان، المنطقة التي غالبًا ما تشهد عمليات تهريب للمخدرات والأسلحة.

وتقوم «قوة الواجب المختلطة»، التي تضم 34 دولة، بينها فرنسا والولايات المتحدة، بدوريات في نحو 8.3 مليون كيلومتر مربع من المياه الدولية في الخليج، وتستهدف تحركات إيران خصوصًا، وفق «فرانس برس».

مصادرة 271 كيلوغرامًا من الهيروين

وقال التحالف، في بيان، إن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية صادرت 271 كيلوغرامًا من الهيروين من قارب صيد أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في خليج عمان يوم 17 فبراير.

- «رويترز»: مقترحات الكويت للبنان تشمل الالتزام باتفاق الطائف وإجراء الانتخابات ومنع تهريب المخدرات

- الإمارات تخفف قوانين العقوبات المتعلقة بحيازة المخدرات

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت البحرية الأميركية ضبط نحو 400 كيلوغرام من الهيروين تقدَّر قيمتها في السوق بنحو أربعة ملايين دولار على متن سفينة صيد، لا ترفع راية أي بلد كانت تعبر الخليج العربي.

1400 بندقية هجومية من طراز «إيه كاي-47»

وأعلنت في الشهر ذاته ضبط 1400 بندقية هجومية من طراز «إيه كاي-47» وذخائر في سفينة صيد انطلقت من إيران، بحسب قولها، باتجاه المتمردين الحوثيين في اليمن. وغالبًا ما تتهم الولايات المتحدة إيران بأنشطة غير قانونية تنفذها في مياه الخليج، من هجمات على سفن أجنبية إلى عمليات لتهريب الأسلحة.

وفي العام 2021، صادرت «قوة الواجب المختلطة» مخدرات غير مشروعة تزيد قيمتها على 193 مليون دولار خلال عمليات في البحر، وهو مجموع أكبر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة، وفقًا للبحرية الأميركية.