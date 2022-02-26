بولندا تندد بـ«أنانية» الدول الغربية بما فيها ألمانيا بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ندد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي من برلين، السبت، بـ«الأنانية الراسخة» لدى بعض الدول الغربية، «بما في ذلك هنا في ألمانيا»، بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وقال مورافيسكي، للصحفيين البولنديين، «لهذا السبب قدمت إلى هنا، لمقابلة المستشار (الألماني) أولاف شولتس، لأهز الضمائر، لأهز ضمير ألمانيا، حتى يقرروا (الألمان) أخيرًا فرض عقوبات مدمرة حقًّا» على روسيا، وفق «فرانس برس».

100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية

وأعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر، السبت، أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال للصحفيين الذين التقاهم على مركز مديكا الحدودي «منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا».

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من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثًا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل»..

عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف

ودعا زيلينسكي السبت الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف، حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات بعد يومين على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي «أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا»، في رسالة فيديو نشرت صباحًا على «فيسبوك».

وتتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت «هجومًا» ليليًا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف. وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك «الهجوم جرى صده»، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة، حسب وكالة «فرانس برس».

واستخدمت روسيا حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا. وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت على مشروع القرار المقدم من أميركا وألبانيا بخصوص تطورات الوضع في أوكرانيا.