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زيلينسكي: أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 01:58 مساء
زيلينسكي: أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت).
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن أوكرانيا «أخرجت» خطة الهجوم الروسية «عن مسارها» في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيًا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتين لوقف الحرب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على «فيسبوك» لقد «صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو»، موضحًا أن «القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة».

ودعا  الرئيس الأوكراني الروس إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

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