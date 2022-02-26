بالصور.. مشاهد توثق آثار الدمار في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت عدسات وكالة الأنباء الفرنسية مشاهد ولقطات للدمار الذي خلفه الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وما بين مبانٍ سكنية وحكومية مدمرة، وخطوط سكك حديدية باتت خارج الخدمة، رصدت العدسات حجم الدمار الذي تتعرّض العاصمة الأوكرانية كييف منذ صباح السبت جراء قصف صاروخي روسي.

وتدور مواجهات في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي للدولة المجاورة. وجرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية في كييف بعد ساعات من توجيه زيلينسكي دعوة إلى التعبئة.

وأصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، على ما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية السبت، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن. وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه «جارية». وكانت روسيا أعلنت قبل فترة وجيزة أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من غزوها لأوكرانيا.

آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي لأحد المباني في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)

آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي لأحد المباني في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)

آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)

آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)

آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)

آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)

آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)