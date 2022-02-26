زيلينسكي يطلب منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تواصل «قتال المحتل بالسلام، وتدافع في الوقت نفسه عن حريتها وعن مستقبل أوروبا»، داعيًا إلى ضرورة منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي، عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت، أنه بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المساعدة الفعالة المقدمة من الاتحاد لدعم «النضال البطولي الذي يخوضه الأوكرانيون».

كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي اختار أوكرانيا وانحاز لها، متابعًا: «إنها لحظة حاسمة لإغلاق المناقشة الطويلة الأمد واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد».

وفي وقت سابق، تحدث زيلينسكي عن أسلحة ومعدات عسكرية في طريقها من شركاء أوكرانيا إلى البلاد، قائلاً: «التحالف المناهض للحرب بات يعمل».