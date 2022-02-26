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إخلاء مبنى سكني ضربه صاروخ في العاصمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 10:24 صباحا
إخلاء مبنى سكني ضربه صاروخ في العاصمة الأوكرانية
أم تحمل طفلها في أحد شوارع أوكرانيا، عقب الغزو الروسي. (الإنترنت)
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أصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، حسبما قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21، مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه جارية. وأعلنت روسيا قبل ذلك أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من غزوها لأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وتدور مواجهات، صباح اليوم السبت، في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية بعد يومين من بدء الاجتياح الروسي للدولة المجاورة. واندلعت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية في كييف بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة.

 فيتو روسي في الأمم المتحدة
وبعد يومين على بدء الهجوم العسكري الروسي الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في ساعات الفجر الأولى، بلغ عدد النازحين نحو 100 ألف شخص فيما غادر 50 ألفًا أوكرانيا، بحسب أرقام الأمم المتحدة التي عجزت عن إدانة موسكو. وكما كان متوقعًا، استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي الجمعة، حقّ النقض ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر «بأشد العبارات عدوانها على أوكرانيا» ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد «فورًا»، رغم حصوله على تأييد غالبية البلدان.

وعلق الرئيس الأوكراني في تغريدة أن هذا يثبت أن «العالم يقف معنا، الحقيقة معنا، النصر سيكون لنا». وجرت تظاهرات تأييدًا لأوكرانيا في كل أنحاء العالم. وفي مونتريال، تجمع عشرات الأشخاص بعد ظهر الجمعة وسط عاصفة ثلجية تحت نوافذ القنصلية العامة الروسية. غير أن بوتين يبدو مصممًا على مواصلة الهجوم وصولًا إلى تغيير النظام في أوكرانيا وطرد سلطات كييف التي وصفها بأنها «زمرة مدمني مخدرات ونازيين جدد». كما دعا العسكريين الأوكرانيين إلى «تولي السلطة» في كييف مضيفًا «يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم».

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