ماكرون: الحرب في أوكرانيا «ستطول».. و«يجب أن نستعد لها»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، من أن الحرب في أوكرانيا «ستطول» ويجب أن نستعد لها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعد «خطة صمود» لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة. وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس «عادت الحرب إلى أوروبا .. هذه الحرب ستطول»، مشددًا على أنها «لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت «هجومًا» ليليًا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف. وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك «الهجوم جرى صده»، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة، حسب وكالة «فرانس برس».

واستخدمت روسيا حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا. وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت على مشروع القرار المقدم من أميركا وألبانيا بخصوص تطورات الوضع في أوكرانيا.