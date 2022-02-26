روسيا تؤكد أنها استهدفت بنى تحتية عسكرية بصواريخ كروز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوًا وبحرًا، في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات نقلها التلفزيون «خلال الليل نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة بواسطة أسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت جوًا وبحرًا ضد بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا».

العمليات العسكرية في أوكرانيا

وتتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت «هجومًا» ليليًا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف. وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك «الهجوم جرى صده»، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة، حسب وكالة «فرانس برس».

واستخدمت روسيا حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا. وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت على مشروع القرار المقدم من أميركا وألبانيا بخصوص تطورات الوضع في أوكرانيا.