غوتيريس يوجه رسالة للجنود الروس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، روسيا إلى إعادة «الجنود إلى ثكناتهم»، مشددًا على ضرورة «منح السلام فرصة أخرى» بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار «يستنكر» غزوها لأوكرانيا.

وقال غوتيريس في تصريح مقتضب أمام وسائل الإعلام بعد جلسة مجلس الأمن «لن نستسلم أبدًا» لتحقيق السلام، رافضًا الردّ على أي أسئلة.

فيتو روسي

واستخدمت روسيا حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا. وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت على مشروع القرار المقدم من أميركا وألبانيا بخصوص تطورات الوضع في أوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت «هجومًا» ليليًا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف. وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك «الهجوم جرى صده»، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.