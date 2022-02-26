الجيش الأوكراني يعلن صد هجوم روسي على شارع رئيسي في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت القوات الأوكرانية، السبت، إنها صدت «هجومًا» ليليًا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك «الهجوم جرى صده»، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة، وفق وكالة «فرانس برس».

وليل الجمعة -السبت، حذَّر االرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن القوات الروسية ستحاول الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة «لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجه إلى المدافعين عنا، رجالًا ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كل قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسة وقسوة ولا إنسانية، هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء» على كييف.