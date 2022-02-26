كندا تفرض عقوبات على بوتين ولافروف ردا على غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ بلاده فرضت «حزمة ثالثة من العقوبات» على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات تستهدف خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وكذلك النظام البيلاروسي «الذي سهّل هذا الغزو».

وقال ترودو «سنفرض عقوبات على الرئيس بوتين ورفاقه الذين هندسوا هذه الحرب الهمجية»، معتبراً أنّ «هؤلاء الرجال يتحمّلون أكبر قدر من المسؤولية عن الموت والدمار الذي يحدث في أوكرانيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار أيضا إلى أنّ بلاده «تدعم بقوة» إقصاء روسيا من نظام سويفت للتعاملات المصرفية الدولية.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات أيضا على بوتين ولافروف، تشمل منعهما من السفر إلى الولايات المتحدة