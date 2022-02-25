منها منع السفر إلى أميركا.. واشنطن تفرض عقوبات على بوتين ولافروف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي للصحفيين إنّ الولايات المتّحدة تعتبر أيضاً أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فإنّ ذلك سيشكّل «عملاً مروّعا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن منع السفر الى الولايات المتحدة سيكون "جزءا" من تلك العقوبات، مشيرة إلى أن تفاصيل هذه العقوبات التاريخية على الرئيس الروسي سيتم كشفها في وقت لاحق.