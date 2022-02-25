روسيا تقول إنّ العلاقة مع الغرب اقتربت من نقطة «اللاعودة»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية الجمعة، أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية اقتربت «من نقطة اللاعودة» على خلفية الاجتياح الروسي لاوكرانيا والعقوبات الهائلة على موسكو.

وقالت ماريا زاخاروفا للتلفزيون الروسي الجمعة، «لقد بلغنا الحدود التي تبدأ بعدها نقطة اللاعودة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووصفت فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف بأنه مؤشر على «عجز» الغربيين.

وأضافت: «العقوبات بحق الرئيس ووزير خارجية البلاد هي مثال واثبات على العجز المطلق لسياستكم الخارجية».