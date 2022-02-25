فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تداول مستخدمون فيديو يظهر دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا.

وظهر في الفيديو دبابة تسير في شارع عام، بينما تقرر فجأة الانحراف على الطريق ودهس السيارة التي كانت تسير بشكل طبيعي، وصعدت عليها لبعض الدقائق، ثم تحرك قائد الدبابة وترك السيارة بعدما تحطمت تماما.

فيما تداول مستخدمون فيديو آخر لما بعد الواقعة يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يحاولون إخراج سائق السيارة من الحطام وهو على قيد الحياة.

وأقدمت روسيا فجر أمس الخميس، على غزو أوكرانيا، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في أكثر من منطقة، فضلا عن الهجوم الصاروخي والجوي، والذي وصل إلى العاصمة كييف.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكراني أن قوات روسية تقترب، الجمعة، من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية، في تقدم يُضاف إلى الهجوم من الجهة الشمالية الذي أُعلن عنه في وقت سابق صباحًا.