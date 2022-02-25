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الرئيس الأوكراني يعتبر الرد الأوروبي على روسيا «بطيئا جدا» ويدعوهم للقتال إلى جانب الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 04:29 مساء
الرئيس الأوكراني يعتبر الرد الأوروبي على روسيا «بطيئا جدا» ويدعوهم للقتال إلى جانب الأوكرانيين
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اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الرد الأوروبي على الغزو الروسي «بطيئا جدا» وطالب بوضع كل تدابير الرد «على الطاولة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وسأل زيلينسكي في تصريح جديد، «كيف ستدافعون عن أنفسكم إذا كنتم بطيئين إلى هذه الحد في مساعدة أوكرانيا؟». مضيفا: «إلغاء التأشيرات للروس؟ قطع روابط روسيا بنظام التعاملات المصرفية العالمي سويفت؟ عزل كامل لروسيا؟ استدعاء سفراء؟ حظر على النفط؟ اليوم، كل شيء يجب أن يكون على الطاولة لأن هذا تهديد لنا جميعا، لأوروبا بأسرها».

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الأوروبيين المتمرسين بالقتال للمشاركة في المعركة إلى جانب الأوكرانيين لصد غزو الجيش الروسي، وصرح زيلينسكي «إذا كانت لديكم خبرة في القتال يمكنكم المجيء إلى بلادنا للدفاع عن أوروبا».

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