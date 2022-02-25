لافروف: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وفق هذا الشرط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية بشرط أن «تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال في مؤتمر صحفي غداة بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، «نحن مستعدون لإجراء مفاوضات في أي وقت، ما إن تسمع القوات المسلحة الأوكرانية نداءنا وتلقي سلاحها».

ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن هدف العزو الروسي لأوكرانيا هو «تحرير الأوكرانيين من القمع»، ملمحًا إلى أن موسكو تنوي الإطاحة بالسلطة الأوكرانية الحالية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف لافروف أثناء لقاء مع مسؤولين انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا إن «الرئيس بوتين اتخذ القرار بشن هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية».