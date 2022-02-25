لودريان يصف بوتين بـ«صانع حروب» ويخشى على «سلامة» الرئيس الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه «صانع حروب»، معربًا عن خشيته من أن يمتدّ الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى مولدافيا وجورجيا.

وفي تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر»، قال لودريان ردًا على سؤال حول مولدافيا وجورجيا: «نحن قلقون بشأن الآتي»، مندّدًا بـ«التجاوزات الروسية في مجال التدخلات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واعتبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن بوتين «اختار إخراج أوكرانيا من خارطة الدول»، وقال إن «سلامة» الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، «باتت مهدّدة» بالهجوم الروسي.

وقال إن «الحرب شاملة. الرئيس بوتين اختار (...) إخراج أوكرانيا من خارطة الدول»، مؤكدًا أن «سلامة الرئيس زيلينسكي تشكل هي عنصر مركزي في ما يحصل (...) نحن قادرون على مساعدته إذا لزم الأمر».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وبعدها بساعات أوضح الكرملين إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها «ضرورية» بناء على «نتائجها» و«جدواها» مقدّرًا أن الروس سيدعمون هجومًا مماثلًا. وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين أن موسكو تهدف إلى فرض «وضع محايد» في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على «النازيين» الذين قال إنهم موجودون في البلاد.