الجيش الأوكراني: احتدام المعارك شمال العاصمة كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني، صباح الجمعة، أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كلم شمال كييف العاصمة.

وكتبت القوات البريّة الأوكرانية على صفحتها على موقع «فيسبوك» أن «القوات المجوقلة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تقاتل حول مدينتَي ديمر وإيفانكيف، حيث وصل عدد كبير من مدرّعات العدو»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الجمعة، ندّد وزير الخارجية الأوكراني بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرًا وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وكتب دميترو كوليبا على تويتر «إطلاق مروّع لصواريخ روسية على كييف»، وأضاف أن «آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئًا كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية، وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان وستهزم هذا الشيطان أيضًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في أخر كلمة له، إن موسكو ستضطر إلى «التحدث» مع أوكرانيا «عاجلًا أو آجلًا» لإنهاء القتال، متهمًا القوات الروسية باستهداف المناطق المدنية أيضًا في هجومها.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مسجّل: «سيتحتم على روسيا التحدث إلينا عاجلًا أم آجلًا. التحدث عن كيفية إنهاء القتال ووقف الغزو، وبقدر ما تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا نفسها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».