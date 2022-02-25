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زيلينسكي: سيتحتم على روسيا «التحدث» لأوكرانيا «عاجلا أو آجلا» لوقف المعارك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 09:37 صباحا
زيلينسكي: سيتحتم على روسيا «التحدث» لأوكرانيا «عاجلا أو آجلا» لوقف المعارك
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن موسكو ستضطر إلى «التحدث» مع أوكرانيا «عاجلًا أو آجلًا» لإنهاء القتال، متهمًا القوات الروسية باستهداف المناطق المدنية أيضًا في هجومها.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مسجّل: «سيتحتم على روسيا التحدث إلينا عاجلًا أم آجلًا. التحدث عن كيفية إنهاء القتال ووقف الغزو، وبقدر ما تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا نفسها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». 

واتهم الجيش الروسي باستهداف مناطق مدنية في كييف، مشيدًا «ببطولة» الأوكرانيين، ومؤكدًا أن جنوده «يفعلون ما بوسعهم للدفاع عن البلاد»، وقال: «هذه الليلة بدأوا قصف أحياء مدنية وهذا يذكرنا بـ(الهجوم النازي في) 1941»، مستخدمًا اللغة الروسية لهذه الجملة.

وفجر الجمعة، أعرب زيلينسكي عن أسفه لأن كييف «تُركت وحدها» في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ، الخميس، غزو بلاده، وقال في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية: «لقد تركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا»، مضيفًا: «مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدًا».

وأوضح زيلينسكي أنّ 137 أوكرانيًا على الأقلّ قتلوا، الخميس، في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده، على إثرها، معلنًا التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الغزو الروسي، حسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية. وأشار المرسوم إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق بالخاضعين «للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط» وسيُطبّق في غضون 90 يوماً في كل المناطق الأوكرانية.

وفي وقت سابق الجمعة، ندّد وزير الخارجية الأوكراني بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرًا وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل. وكتب دميترو كوليبا على تويتر «إطلاق مروّع لصواريخ روسية على كييف»، وأضاف أن «آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئًا كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية، وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان وستهزم هذا الشيطان أيضًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وبعدها بساعات أوضح الكرملين إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها «ضرورية» بناء على «نتائجها» و«جدواها» مقدّرًا أن الروس سيدعمون هجومًا مماثلًا. وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين أن موسكو تهدف إلى فرض «وضع محايد» في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على «النازيين» الذين قال إنهم موجودون في البلاد.

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