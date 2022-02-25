الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه، الجمعة، لأن كييف «تُركت وحدها» في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية «لقد تركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا»، مضيفًا: «مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدًا».

وأوضح زيلينسكي أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قتلوا الخميس في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

- مقتل 137 أوكرانيا في اليوم الأول من الغزو الروسي

- زيلينسكي يعلن التعبئة العامة لمواجهة الغزو الروسي

على إثرها، كما أعلن الرئيس الأوكراني التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الغزو الروسي، بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأشار المرسوم إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق بالخاضعين «للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط» وسيُطبّق في غضون 90 يوماً في كل المناطق الأوكرانية.