مقتل 137 أوكرانيا في اليوم الأول من الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، فجر الجمعة أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قتلوا الخميس في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثّت على الموقع الإلكتروني للرئاسة إنّ «137 بطلاً من مواطنينا» قتلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كما أعلن زيلينسكي، التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الغزو الروسي لبلاده الذي بدأ صباح الخميس، بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأشار المرسوم إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق بالخاضعين «للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط» وسيُطبّق في غضون 90 يوماً في كل المناطق الأوكرانية.