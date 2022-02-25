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زيلينسكي يعلن التعبئة العامة لمواجهة الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 12:50 صباحا
زيلينسكي يعلن التعبئة العامة لمواجهة الغزو الروسي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي في زيارة لموقع حربي في دونتسك شرقي أوكرانيا، 16 فبراير 2022. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الغزو الروسي لبلاده الذي بدأ صباح الخميس، بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأشار المرسوم إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق بالخاضعين «للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط» وسيُطبّق في غضون 90 يوماً في كل المناطق الأوكرانية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل التي شهدت العام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ.

- أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على محطة تشيرنوبل النووية
- مسؤول استخباراتي غربي: تفوق جوي كامل لروسيا فوق أراضي أوكرانيا

كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول استخباراتي غربي رفيع أن روسيا باتت تتمتع بـ«تفوق جوي كامل» في أوكرانيا وتريد حشد «قوة ساحقة» حول العاصمة كييف.

وأوضح المسؤول أن «الدفاعات الجوية لأوكرانيا جرى القضاء عليها الآن ولم يعد لديها قوة جوية لحماية نفسها»، مشيرًا إلى سعي الروس في الساعات المقبلة إلى «حشد قوة ساحقة حول العاصمة، ليصبح الدفاع في أيدي القوات البرية والمقاومة الشعبية».
 

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