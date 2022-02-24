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مشاورات هاتفية «صريحة» بين بوتين وماكرون حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 11:22 مساء
مشاورات هاتفية «صريحة» بين بوتين وماكرون حول أوكرانيا
صورة مركبة لماكرون وبوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا، الخميس، مشاورات هاتفية «جدية وصريحة» تناولت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الكرملين، في بيان، إنه خلال هذه المكالمة الأولى بين بوتين ومسؤول غربي منذ بدء غزو أوكرانيا صباح الخميس، قدّم الرئيس الروسي «شرحاً مفصلاً للأسباب» التي دفعت موسكو إلى تنفيذ العملية.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يعتزم التحدث إلى بوتين.

ماكرون اتصل ببوتين لمطالبته بوقف الهجوم
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين «لمطالبته بوقف فوري» لهجوم الجيش الروسي على أوكرانيا.

وقال الأليزيه «بعدما تحدث إلى الرئيس الأوكراني، وبالتنسيق معه، اتصل الرئيس بفلاديمير بوتين للمطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية الروسية، مذكرا بأن روسيا تعرّض نفسها لعقوبات هائلة». ويشارك ماكرون في قمة أوروبية طارئة في بروكسل.

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