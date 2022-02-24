قادة أوروبا يفرضون عقوبات «هائلة وخطيرة» على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، في مستهلّ قمتهم الخميس في بروكسل، على فرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا، رداً على اجتياحها أوكرانيا، مستهدفين قطاعات المال والطاقة والنقل.



وأكد القادة الأوروبيون، في بيان، أنّ تداعيات هذه الإجراءات ستكون «هائلة وخطيرة»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».



وأفاد البيان بأنه «بتنسيق وثيق مع شركاء وحلفاء» الاتحاد الأوروبي، ستشمل هذه التدابير أيضاً السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري في آن واحد) وإصدار التأشيرات، في موازاة فرض عقوبات إضافية على بيلاروس المتهمة بالضلوع في العمليات الروسية في أوكرانيا.