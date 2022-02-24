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واشنطن تطرد ثاني أبرز دبلوماسي روسي من أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 10:40 مساء
واشنطن تطرد ثاني أبرز دبلوماسي روسي من أراضيها
السفارة الروسية في واشنطن (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن واشنطن طردت المسؤول الثاني في السفارة الروسية، ردًا على طرد دبلوماسي أميركي في روسيا في 17 فبراير.

وأوضح المسؤول أنه جرى إبلاغ سيرغي تريبلكوف، الأربعاء، بضرورة مغادرة الولايات المتحدة مع تصاعد التوتر بين البلدين؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول إن وزارة الخارجية أبلغت السفارة الروسية أمس الأربعاء أنها ستطرد الوزير المستشار سيرغي تريبلكوف، وهو حاليا رقم 2 في البعثة تحت قيادة السفير أناتولي أنتونوف.

وطردت روسيا نائب رئيس البعثة الأميركية بارت غورمان من موسكو منتصف فبراير.

بصرف النظر عن التوترات بشأن أوكرانيا، دخلت الولايات المتحدة وروسيا في معركة متبادلة بشأن التوظيف الدبلوماسي في البلدين منذ أوائل عام 2017 عندما أمرت إدارة أوباما بإغلاق العديد من البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وطرد العديد من الدبلوماسيين الروس بسبب تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ردت روسيا بإجراءات متبادلة وتصاعد الموقف منذ ذلك الحين.

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