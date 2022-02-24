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بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 09:57 مساء
بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح
صورة مركبة تجمع الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، (الإنترنت)
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قال الرئيس الاميركي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيصبح «منبوذا على الساحة الدولية» بعد قراره بمهاجمة اوكرانيا.

وأوضح بايدن في كلمة متلفزة في البيت الابيض اليوم الخميس أنه لا يعتزم التحدث الى بوتين، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفيما يخص المطالبة الأوكرانية بإخراج روسيا من منظومة «سويفت» للتعاملات المصرفية، الأداة الأساسية في النظام المالي العالمي، قال الرئيس الاميركي: «لا يزال ذلك خيارًا» للرد على الهجوم الروسي.

وأضاف: «هذا الخيار ليس موقفاً مشتركاً حالياً بين الأوروبيين»، مؤكّداً أنّ العقوبات المالية الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم سيكون لها التأثير نفسه «لا بل تأثير أكبر».

حديث الرئيس الأميركي يأتي بعد إعلان روسيا أنها حققت بنجاح كل الاهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لاوكرانيا، إذ قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف أنه بعد ضربات القوات المسلحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة، من بينها 11 مهبط طائرات لسلاح الجو.

بدورها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل التي شهدت العام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ.

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