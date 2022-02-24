البنتاغون سينشر 7 آلاف جندي إضافي في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي كبير في واشنطن، الخميس، أن وزارة الدفاع سترسل نحو سبعة آلاف جندي إضافي إلى ألمانيا، ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن الهدف من هذا الانتشار الجديد الذي سيجري في الأيام المقبلة هو «طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وردع هجوم روسي وتأمين الجهوز لدعم الحاجات في المنطقة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأول من أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة «دفاعية».

وأضاف في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض «أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية الموجودة أصلا في أوروبا في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها».