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بايدن يفرض عقوبات على موسكو وقيودا على الصادرات إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 09:23 مساء
بايدن يفرض عقوبات على موسكو وقيودا على الصادرات إلى روسيا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب إلى الأمة، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية، وأقرت قيودًا على التصدير إلى روسيا ردًا على غزوها أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن إن أربعة مصارف روسية ستضاف إلى قائمة العقوبات، كما سيتم حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، معتبرًا أن هذا «سيكبد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد».

وغرد الرئيس الأميركي، على موقع «تويتر» قائلا إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وافقت خلال قمة افتراضية اليوم الخميس على فرض «حزمة عقوبات مدمرة» بحق روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

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