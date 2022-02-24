الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، لكنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف بايدن في كلمة متلفزة اليوم الخميس: «قواتنا المسلحة لم تذهب إلى أوروبا للقتال في أوكرانيا بل للدفاع عن حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وطمأنة هؤلاء الحلفاء في الشرق».

نجاح روسي في اليوم الأول للغزو؟

يأتي ذلك في وقت قالت فيه روسيا إنها حققت بنجاح كل الاهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لاوكرانيا، حيث اسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، بحسب السلطات الاوكرانية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف أنه بعد ضربات القوات المسلحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة، من بينها 11 مهبط طائرات لسلاح الجو.

تشيرنوبل في خطر؟

ولاحقا، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل التي شهدت العام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ. وقال ميخايلو بودولياك أحد مستشاري الرئاسة: «بعد معارك شرسة، خسرنا السيطرة على موقع تشيرنوبيل».

وقبل ذلك، أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو وجود معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبل التي دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

وكان الجيش الأوكراني أكد استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري، الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف؛ فيما أظهرت صور أن المطار تعرض على ما يبدو لهجوم شنته عديد المروحيات.