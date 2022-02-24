مجلس أوروبا يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس أوروبا، في بيان مساء الخميس، اعتزامه فرض عقوبات جديدة على روسيا التي تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا، بعد تلك التي فرضها العام 2014 حين ضمت شبه جزيرة القرم.

ويعقد الممثلون الدائمون للدول الـ47 الأعضاء في المجلس اجتماعا طارئا بعد ظهر الجمعة، يمكنهم في ضوئه الاستناد إلى المادة الثامنة من ميثاق المجلس، والتي تتيح تعليق مجمل حقوق «التمثيل» لدولة عضو، وصولا إلى استبعاد هذه الدولة في مرحلة لاحقة.

وأمس الأربعاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو وقادة جيشها، ضمن حزمة تدابير ردا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين، بحسب «فرانس برس».