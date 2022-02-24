Atwasat

مجلس أوروبا يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 08:40 مساء
مجلس أوروبا يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا
جلسة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مجلس أوروبا، في بيان مساء الخميس، اعتزامه فرض عقوبات جديدة على روسيا التي تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا، بعد تلك التي فرضها العام 2014 حين ضمت شبه جزيرة القرم.

ويعقد الممثلون الدائمون للدول الـ47 الأعضاء في المجلس اجتماعا طارئا بعد ظهر الجمعة، يمكنهم في ضوئه الاستناد إلى المادة الثامنة من ميثاق المجلس، والتي تتيح تعليق مجمل حقوق «التمثيل» لدولة عضو، وصولا إلى استبعاد هذه الدولة في مرحلة لاحقة.

وأمس الأربعاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو وقادة جيشها، ضمن حزمة تدابير ردا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الصين تتفهم «مخاوف» روسيا بشأن أوكرانيا

الصين تتفهم «مخاوف» روسيا بشأن أوكرانيا
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا

خطوة من «يويفا» بشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية

تونس تسحب فيلم «ديث أون ذي نايل» بسبب ممثلة إسرائيلية
عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»

عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»
..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا.. بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار

..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا.. بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار
تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا
الدبيبة يلتقي عددا من المرشحين لمجلس النواب (صور)

الدبيبة يلتقي عددا من المرشحين لمجلس النواب (صور)
بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الروسي يعلن «نجاح» اليوم الأول من غزو لأوكرانيا
الجيش الروسي يعلن «نجاح» اليوم الأول من غزو لأوكرانيا
الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 700 مشارك في تظاهرات مناهضة للحرب
الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 700 مشارك في تظاهرات مناهضة للحرب
شولتس: بوتين يحاول «شطب» أوكرانيا من الخارطة
شولتس: بوتين يحاول «شطب» أوكرانيا من الخارطة
أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على محطة تشيرنوبل النووية
أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على محطة تشيرنوبل النووية
بايدن: مجموعة السبع اتفقت على فرض رزم عقوبات مدمرة بحق روسيا
بايدن: مجموعة السبع اتفقت على فرض رزم عقوبات مدمرة بحق روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
الرئيس الأوكراني يعرض لقاء نظيره الروسي
الرئيس الأوكراني يعرض لقاء نظيره الروسي...
بايدن: مقتنع باتخاذ بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا
بايدن: مقتنع باتخاذ بوتين قرار الغزو العسكري لأوكرانيا...
المزيد
بايدن يفرض عقوبات على موسكو وقيودا على الصادرات إلى روسيا
بايدن يفرض عقوبات على موسكو وقيودا على الصادرات إلى روسيا...
الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا
الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا...
مجلس أوروبا يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا
مجلس أوروبا يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا...
بايدن: مجموعة السبع اتفقت على فرض رزم عقوبات مدمرة بحق روسيا
بايدن: مجموعة السبع اتفقت على فرض رزم عقوبات مدمرة بحق روسيا...
أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على محطة تشيرنوبل النووية
أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على محطة تشيرنوبل النووية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط