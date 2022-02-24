شولتس: بوتين يحاول «شطب» أوكرانيا من الخارطة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول «شطب أوكرانيا من الخارطة» بعدما بدأت روسيا فجر الخميس هجوما عسكريا واسع النطاق على جارتها الغربية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال شولتس في خطاب عبر التلفزيون إن «هذه محاولة لتغيير الحدود في أوروبا بالقوة، وربما حتى لشطب بلد بأكمله من خارطة العالم»، مضيفا «نعيش بداية حرب لم نعهد مثيلا لها في أوروبا منذ أكثر من 75 عاما».

والثلاثاء، أعلن المستشار الألماني، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا، وهو القرار الذي جاء آنذاك ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.