الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 700 مشارك في تظاهرات مناهضة للحرب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت الشرطة الروسية، الخميس، أكثر من 700 شخص خلال مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، وفق ما أعلن مرصد مستقل.

وأفاد مرصد «أو.في.دي-إنفو» الذي يعنى بتوثيق التوقيفات التي تطال المشاركين في تظاهرات معارضة بـ«توقيف أكثر من 735 شخصًا في 40 مدينة»، مشيرًا إلى توقيف أكثر من 330 في موسكو.

كما قالت روسيا إنها حققت بنجاح كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، بحسب السلطات الأوكرانية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف: «أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عُهدت إلى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية».