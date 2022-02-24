الجيش الروسي يعلن «نجاح» اليوم الأول من غزو لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا إنها حققت بنجاح كل الاهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لاوكرانيا، حيث اسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى، بحسب السلطات الاوكرانية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف: «أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عًهدت الى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية».

قبل ذلك، أعلن كوناشينكوف، إنه بعد ضربات القوات المسلحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة، موضحا أن 11 مهبط طائرات لسلاح الجو ضمن المواقع التي خرجت عن الخدمة.