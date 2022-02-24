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بوتين: ندافع عن أنفسنا بالهجوم على أوكرانيا.. ولا نريد إلحاق ضرر باقتصاد العالم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 07:46 مساء
بوتين: ندافع عن أنفسنا بالهجوم على أوكرانيا.. ولا نريد إلحاق ضرر باقتصاد العالم
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين خلال إلقاء خطاب تلفزيوني، 24 فبراير 2022. (الإنترنت)
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اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لم يكن أمامها خيار للدفاع عن نفسها سوى شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، في وقت يواصل الجيش الروسي منذ فجر اليوم الخميس اجتياح الجارة الشرقية.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده في الكرملين مع رجال أعمال وبثه التلفزيون إن ما يجري حاليا هو تصرف قسري، لأنهم لم يتركوا لنا أي سبيل آخر للتحرك بشكل مختلف»، وفق وكالة «فرانس برس».

الرئيس الروسي: لا نريد ضررا للاقتصاد العالمي
وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده «لا تريد الحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي ولا استبعادها منه»، برغم أن الغزو تسبب باضطرابات كبيرة في الأسواق ويعرض موسكو لعقوبات مدمرة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن غزو روسيا لأوكرانيا يشكل خطرا اقتصاديا كبيرا على المنطقة والعالم؛ الأمر الذي يهدد النمو العالمي.

جنون في الأسعار.. الاقتصاد الدولي إلى أين؟
ونتيجة الحرب، سجلت أسعار الحبوب صباح اليوم مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح سعرا غير مسبوق إطلاقا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.

وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول اليوم؛ فيما ارتفعت أسعار النفط، حيث تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عتبة الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2014.

 

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