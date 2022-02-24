روسيا توقف عشرات المتظاهرين الرافضين للحرب على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت موسكو تهديداتها ضد المحتجين على الحرب، وأُوقفت عشرات الأشخاص الذين تظاهروا في كل من موسكو وسان بطرسبرغ، اليوم الخميس، اعتراضا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

واعتقلت شرطة مكافحة الشغب في ساحة بوشكين بوسط موسكو عشرات الأشخاص، فيما جرى توقيف قرابة 20 شخصا في سان بطرسبرغ كانوا يهتفون «لا للحرب»، حسب وكالة «فرانس برس».

تحذيرات روسية للمتظاهرين وأوروبا

قبل ذلك، توعدت السلطات الروسية بقمع كل تظاهرة غير مرخصة تُنظم في البلاد ضد الحرب.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة ولجنة التحقيق الروسية، المواطنين من المشاركة في أي حركة احتجاجات، وإلا «سيتعرضون لملاحقات».

كما توعدت وزارة الخارجية برد قاس على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدة أنها ستواصل تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها.

استدعاء أوروبي للسفير الروسي

إلى ذلك، استدعى الاتحاد الأوروبي اليوم السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ«الإدانة الشديدة» للهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد في بيان.

وجاء في البيان أن السفير الروسي فلاديمير تشيزوف تبلغ بالإدانة لـ«غزو القوات المسلحة للاتحاد الروسي غير المبرر لأوكرانيا»، وطُلب منه إبلاغ بلاده رسميا بوضع حد فوري للعمليات العسكرية.