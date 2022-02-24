رئيس أوكرانيا يحدد نوع العقاب الذي يريده ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، باستبعاد روسيا من نظام «سويفت» الأساسي للتعاملات المصرفية العالمية، كعقاب على غزوها الأراضي الأوكرانية؛ وذلك في وقت أعلنت فيه البلاد إمكانية استخدام محطات المترو كملاجئ، خاصة في العاصمة كييف.

وكتب زيلينسكي على «تويتر» بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس: «نطالب باستبعاد روسيا من نظام سويفت وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا».

وفي خطاب عبر الفيديو، قال زيلينسكي أن ستارا حديديا جديدا بات يفصل روسيا عن العالم المتحضر، وذلك بعيد ساعات على بدء الغزو الروسي لبلاده.

إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرض حظر تجول ليلي في العاصمة الأوكرانية بهدف الحفاظ على أمن السكان.

وأوضح كليتشكو في بيان أن حظر التجول سيمتد من الساعة 22:00 حتى الساعة 07:00، مشيرا إلى أن وسائل النقل العام لن تعمل خلال هذه الفترة «لكن محطات المترو ستبقى مفتوحة لاستخدامها كملاجئ في حال وقوع ضربات عسكرية».