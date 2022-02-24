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مسؤول أميركي: الهجوم الروسي هدفه إسقاط حكومة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 06:37 مساء
مسؤول أميركي: الهجوم الروسي هدفه إسقاط حكومة أوكرانيا
مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤول عسكري أميركي إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدف إلى إسقاط الحكومة في كييف واستبدالها بنظام مؤيد لموسكو.

وأوضح المسؤول: «يعتزمون بشكل أساسي إسقاط الحكومة وإقامة حكم يتبع لهم»؛ وذلك قبيل كلمة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتوجه بخطاب إلى الأميركيين عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش (12:30 بالتوقيت المحلي)، بشأن الهجوم.

ويُتوقع أن يتحدث بايدن عن رد الولايات المتحدة التي توعدت باستهداف الاقتصاد والقطاع المالي الروسي.

وشنت موسكو حملة عسكرية ضد أوكرانيا اليوم أسفرت، بحسب الجيش الروسي عن تدمير 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات؛ فيما تحدث مسؤولون أوكرانيون عن استمرار المعارك قرب العاصمة كييف، وأحدها يدور قرب منشأة نووية في تشرنوبل.

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