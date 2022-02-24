قذيفة صاروخية تصيب سفينة تركية قرب سواحل أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصابت قذيفة صاروخية سفينة شحن تركية تحمل علم جزر مارشال قبالة مدينة أوديسا في أوكرانيا، حسبما نقلت شبكة «بي بي سي» عن المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، اليوم الخميس.

وكانت السفينة في طريقها إلى المياه الإقليمية الرومانية، ولم يطلب طاقم السفينة المساعدة؛ إذ لم تكن هناك خسائر في الأرواح، وتقول التقارير إن السفينة آمنة؛ لكن لم يتم تحديد مصدر النيران، وفق بيان للمديرية التركية.

قبل ذلك، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده ترى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا «مخالفا للقانون الدولي، وتعتبره ضربة قاصمة موجهة ضد أمن المنطقة واستقرارها ورخائها».